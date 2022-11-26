Антон Бабиков: «Ханты‑Уват‑Тюмень – это очень удобно в плане логистики. Может быть, где‑то более щадящая погода, но потом куда ехать?»

Чемпион мира по биатлону высказался о переносе гонок преследования на этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске из‑за мороза.

– Мы ожидали переноса, потому что заранее знали, что в субботу будет холоднее всего. Поэтому у нас не возникало никаких сомнений. Более того, у нас и по завтрашнему дню нет больших надежд, что гонка состоится.

В любом случае продолжаем работать, нам важно это делать даже не столько в соревновательном, сколько в тренировочном плане, потому что сейчас начало сезона. Находим моменты, чтобы сделать функциональную нагрузку: сегодня сделали достаточно жесткую тренировку в зале на беговых дорожках. Пока это все в таком характере, чтобы выполнять работу. Пока не так важно, где это: на тренировках или соревнованиях.

– Бежать при таких условиях – это перебор?

– Да, это перебор. Допустим, вчера утром, когда еще не так холодно было, катались с Сашей Логиновым на тренировке. Перед спуском мы смотрим друг на друга и что‑то обсуждаем, после спуска я смотрю на него, а у него белые обмороженные щеки. Это всего за один спуск и скорость была совсем не соревновательная. Это тоже травмоопасно.

Вчера смотрел лыжные гонки, которые комментировал Легков. Он сказал такую вещь: «Один раз отмороженные пальцы становятся более чувствительными». Отморозить себе сейчас части тела, чтобы потом на протяжении всей зимы замерзать уже не в -30, а в -15... Конечно, никому не хочется так рисковать в начале зимы.

– Во время спринта ничего не обморозил?

– Нет, я достаточно грамотно к этому подошел. Я бежал в теплых варежках. Понимал, что это негативно скажется на стрельбе, но, опять же, не был готов рисковать. Мы привыкли немного к этому холоду. Поняли, как нужно не замерзать. Все относительно, конечно, но все прошло нормально, – сказал Бабиков.

– В Увате наверняка все будет так же. Нет ли вопроса к месту проведения соревнований?

– Изначально в Увате был прогноз более щадящий, только в последние дни он изменился на такой пограничный. Думаю, что гонки проводить будут, но это снова -19 или -20 градусов. По поводу проведения соревнований вопроса нет. Мы приехали сюда из Тюмени. Там еще, несмотря на наличие заготовленного прошлогоднего снега, совсем недавно тренировались в дождь.

Мы понимаем, что в последний момент поменять нельзя, потому что все планируется заранее. Здесь очень удобно в плане логистики: Ханты‑Уват‑Тюмень. Может быть, где‑то более щадящая погода, но потом куда ехать? Пришлось бы всем вкатываться здесь, а потом дружно переезжать куда‑то. Здесь большинство людей уже находилось на вкатке. Никаких вопросов нет.

– Решение по гонке снова примут утром. Если температура окажется пограничной и примут решение о проведении соревнований, тебе, как спортсмену, занявшему 21‑е место в спринте, будет ли это интересно?

– Я голоден до реализации своего потенциала и тренировочных наработок, потому что на всех тренировках я был гораздо сильнее, чем во вчерашних спринтах, поэтому я не опускаю рук, понимаю, что могу показать совершенно другой результат. Я верю в это и готов показать это вне зависимости от места в спринте. Главное почувствовать уверенность, поймать тонус, – добавил биатлонист.