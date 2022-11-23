Eurosport продлил права на показ Кубка мира по биатлону

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Канал Eurosport продлил права на показ Кубка мира по биатлону.

Сообщается, что компания Warner Bros. Discovery, в сеть которой входит Eurosport, подписала новое многолетнее соглашение с Европейским вещательным союзом. Это предполагает показ соревнований, проходящих под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Соглашение распространяется в общей сложности на 44 страны из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В марте вещание Eurosport на территории России было приостановлено.

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