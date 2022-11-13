Турнир в Идре. Шевалье-Буше победила в спринте, Эльвира Оберг – 2-я, Ханна Оберг – 3-я, Симон – 5-я, Нильссон – 10-я

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Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше выиграла спринтерскую гонку на открытии сезона в Идре. 

Открытие сезона

Идре, Швеция

Женщины

Спринт

1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 21.17,1 (0+0)

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 0,3 (0+1)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 26,0 (2+0)

4. Тильда Юханссон (Швеция) – 34,3 (0+0)

5. Жюлия Симон (Франция) – 1.01,1 (0+2)

6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.03,4 (1+1)

7. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 1.04,3 (0+1)

8. Каролин Коломбо (Франция) – 1.05,4 (1+1)

9. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.15,5 (2+0)

10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.23,7 (0+2)

11. Байба Бендика (Латвия) – 1.25,6 (1+1)

12. Хло Шевалье (Франция) – 1.36,0 (1+1)

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