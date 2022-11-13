Турнир в Идре. Шевалье-Буше победила в спринте, Эльвира Оберг – 2-я, Ханна Оберг – 3-я, Симон – 5-я, Нильссон – 10-я
Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше выиграла спринтерскую гонку на открытии сезона в Идре.
Открытие сезона
Идре, Швеция
Женщины
Спринт
1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 21.17,1 (0+0)
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 0,3 (0+1)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 26,0 (2+0)
4. Тильда Юханссон (Швеция) – 34,3 (0+0)
5. Жюлия Симон (Франция) – 1.01,1 (0+2)
6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.03,4 (1+1)
7. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 1.04,3 (0+1)
8. Каролин Коломбо (Франция) – 1.05,4 (1+1)
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.15,5 (2+0)
10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.23,7 (0+2)
11. Байба Бендика (Латвия) – 1.25,6 (1+1)
12. Хло Шевалье (Франция) – 1.36,0 (1+1)
Комментарии