Стурла Лагрейд: «Я еще никогда не был столь быстр на лыжероллерах. Сейчас не отстаю от лучших – интересно, что будет на снегу»

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд рассказал о подготовке к сезону.

«Я стал спокойнее подходить к стрельбе – как лежа, так и стоя. Это действительно позитивный момент (ранее норвежец также сообщал, что тренируется с новой винтовкой – Sports.ru).

Что касается лыжного хода, он тоже весьма хорош – я еще никогда не был столь быстр на лыжероллерах. Сейчас мне удается не отставать от лучших, и интересно посмотреть, что будет дальше на снегу.

Также есть изменения в питании, это касается интервалов в приемах пищи, что позволяет мне получать больше энергии для тренировок. И чувствую, что я способен на большее.

Для меня приоритет очевиден – общий зачет Кубка мира предстоящей зимой. Я действительно собираюсь сделать ставку на Большой хрустальный глобус, для меня это ознаменует новый этап в карьере», – сказал биатлонист в интервью Langrenn.

В прошлом сезоне Лагрейд занял второе место в общем зачете Кубка мира.

«Перед решающей стрельбой важно не задаваться вопросом, что я буду есть на ужин». Ментальные тренировки – особый козырь Лагрейда