Стурла Лагрейд о покупке дома: «Пришлось опустошить все счета. Надеюсь, мне удастся немного заработать зимой»

Норвежский биатлонист рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулся из-за покупки дома.

За прошедший сезон Лагрейд заработал 2,4 млн норвежских крон (234 тысячи долларов) – 700 тысяч крон (68 тысяч долларов) он должен отдать на налоги.

«Нужно было просто отложить эти деньги, но вместо этого я вложил их в покупку дома.

Он стоил чуть больше пяти миллионов крон (487 тысяч долларов). Я купил его, чтобы экономить пять минут по пути на тренировку и пять минут по дороге с нее. Я смогу кататься на лыжах почти от крыльца дома. Буду лучше восстанавливаться – после тренировки сразу в кровать. Думаю, это инвестиция в следующую Олимпиаду.

Стоило ли покупать дом, чтобы сэкономить 10 минут? Естественно. Если в день две тренировки, 10 минут превращаются в 20. И дома я провожу примерно 200 дней в году.

Пришлось опустошить все счета. Надеюсь, мне удастся заработать немного денег зимой», – сказал Лагрейд.