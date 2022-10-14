Фабьен Клод: «Олимпийская медаль помогла мне закрыть главу в первой части своей карьеры. Теперь я хочу прогрессировать на топ-уровне»

Французский биатлонист Фабьен Клод рассказал о дальнейших целях в карьере.

«С сегодняшнего дня я хочу творить историю своей карьеры – даже с учетом, что я уже прошел через многое. Чувствую, что сейчас могут произойти изменения.

У меня сложилось впечатление, что олимпийская медаль (Клод взял серебро в эстафете Пекина-2022 – Sports.ru) помогла мне закрыть главу в первой части своей карьеры.

Теперь я хочу прогрессировать на топ-уровне и добиться максимального количества подиумов и побед. Хочу сделать все, чтобы завоевать личную медаль на чемпионате мира.

Сегодня я могу громко заявить, что хочу стремиться к победам, при этом не обманывая себя и окружающих. Потому что знаю: у меня есть потенциал. И если у меня не получится, это будет означать, что я что-то сделал неправильно.

Цель – через четыре года приехать на Олимпиаду и выйти на старт с мыслью, что у меня на счету есть несколько побед и подиумов. Убежден, что когда приезжаешь на Олимпиаду и держишь в уме такие результаты, то подходишь к гонкам чуть более размеренно.

Возможно, их будет ноль, но и это не помешает мне нацеливаться на медали», – рассказал 27-летний спортсмен.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23