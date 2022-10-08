Биатлонистка Петрова о турнире без стрельбы в Ижевске: «Привыкла к такому. Бывает, что даже на тренировках мы не стреляем из-за нехватки патронов»

Российская биатлонистка Екатерина Петрова рассказала о юниорском турнире в Ижевске, который прошел без стрельбы, так как организаторы не успели закупить патроны.

Соревнования проводились среди юношей и девушек 15-18 лет.

«О том, что соревнования пройдут без стрельбы, мне сказал личный тренер. Он объяснил, что у школы биатлона нет патронов.

Я отнеслась к этой новости негативно, потому что мы все-таки занимаемся биатлоном, а не лыжами, и они должны были заранее приготовиться к этим соревнованиям.

Но и в таких соревнованиях есть смысл, так как можно оценить, насколько и как ты готов, над чем нужно работать, какие ошибки нужно исправлять, чтобы на следующих соревнованиях показать более хороший ход.

Бежалось, конечно, тяжело, но я была довольна своим результатом. В целом можно сказать, что я привыкла к такому. Бывает, что даже на тренировках мы не стреляем из-за нехватки патронов», – сказала Петрова.

Победительница турнира в Ижевске: «Соревнования прошли как скоростная тренировка. Было странно бежать мимо рубежа и не стрелять»