Победительница турнира в Ижевске: «Соревнования прошли как скоростная тренировка. Было странно бежать мимо рубежа и не стрелять»

Биатлонистка Злата Болотова высказалась о юниорском турнире в Ижевске, который прошел без стрельбы, так как организаторы не успели закупить патроны.

Болотова выиграла на этом турнире обе гонки.

«Мы с девочками мельком услышали от другого тренера, что, возможно, соревнования пройдут без стрельбы, на тот момент до конца не было известно, будем ли мы стрелять.

А через несколько дней тренер уже лично нам сообщил, что соревнования пройдут без стрельбы. Я была очень расстроена, так как на первенстве России я выступила очень плохо, там в большей степени меня подвела именно стрельба. И я надеялась, что как раз на этих соревнованиях я пойму, от волнения ли я стреляла плохо в Рыбинске.

Но ничего не поделаешь, я смирилась, что придется бежать гладкую гонку, все-таки я бывшая лыжница, так что будто вернулась в прошлое.

Я считаю, что эти соревнования прошли просто как скоростная тренировка, не больше. Все-таки биатлон – это умение правильно разложиться на дистанции и подойти к рубежу спокойно, а лыжные гонки – это навык бежать почти с самого начала и не сбавлять скорость. Для меня было немного странно бежать мимо рубежа и не стрелять.

Сейчас мы тренируемся как лыжники и просто периодически берем винтовки в руки и имитируем стрельбу. Но по личному опыту, если много тренажить и не стрелять, то стрельба станет только хуже», – рассказала Болотова.

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были вовремя куплены патроны