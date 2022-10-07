Губерниев об отсутствии патронов на турнире в Ижевске: «Это вопиющий случай. Надеюсь, что Черезов и местные спортивные власти сделают выводы»

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы, так как организаторы не успели закупить патроны.

– Сейчас, конечно, очень непростая история с биатлоном, инвентарем, оружием и патронами, но это вопиющий случай. Если речь идет о всероссийских соревнованиях, то, естественно, все должны организовывать регионы, которые правильно оформляют документацию.

Я очень надеюсь, что и Иван Черезов (глава Федерации биатлона Удмуртии – Sports.ru), и местные спортивные власти сделают серьезные выводы, ну и будут готовиться заранее к таким мероприятиям. Дети, юноши, девушки страдать не должны, безусловно, это история из ряда вон выходящая.

– Что вы думаете о деятельности Ивана Черезова как президента местной федерации?

– Иван не просто президент федерации, насколько я знаю, он еще и депутат местного парламента. Сложно, конечно, Удмуртия сейчас регион не самых богатый, так как уходят спортсмены. Я очень надеюсь, что это был единичный случай и Иван с его колоссальным опытом, с его интеллектом, кругозором сделает все, чтобы по-настоящему достойно руководить.

– Черезов великий спортсмен, но справляется ли он с руководством?

– Справляется, но там не все зависит от него. Это комплексная история, поэтому в данной ситуации промах очень серьезный про отсутствие патронов на соревновании. В конце концов, можно было попытаться как-то выйти из положения, но надеюсь, что это единичный случай.

– Будете ли вы включаться в эту тему, как вы включались в поиск спонсоров для российских лыж?

– Это разные истории. Оборот оружия посерьезнее, нежели лыжи, – сказал Губерниев.

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход