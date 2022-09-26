Евгения Буртасова: «Пока есть результат, хотела бы бегать до Олимпиады-2026. Но век спортсмена короткий, так что дай бог добегать»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова поделилась мыслями о завершении карьеры.

– Сколько лет ты еще хотела бы заниматься биатлоном?

– Если не будет результата, то зачем мучиться? Не хочу мучиться, если так, то мне легче уйти в семью. Пока есть результат, хотела бы бегать до следующей Олимпиады. До 2026 года, и все. Дальше уже уйду.

Но век спортсмена короткий, так что дай бог и до 2026 года добегать. Меня семья поддерживает, так что все хорошо.

– После 2026 года точно все?

– У меня в голове так. Но громкие слова говорить не буду. Мне хотелось бы и детей. Не хочется просто отдавать ребенка бабушке, когда сама на соревнованиях: я же для себя хочу родить, а не для мам. Хочу быть счастливой мамой.

– Многие биатлонисты говорят, что после завершения карьеры хотят осесть дома. За время карьеры им очень сильно надоедают командировки.

– Когда после Олимпиады просидела месяц дома, я завыла. Просижу какое-то время с ребёнком, но когда настанет время отдавать его в садик, пойду работать. Проживать жизнь в четырех стенах – невыносимо для меня, – рассказала Буртасова.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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