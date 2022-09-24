Казакевич о Наталии Шевченко: «У нее очень хорошая физическая и функциональная подготовка. В этом она имеет преимущество перед другими»

Теги сборная России жен Юрий Бородавко Ирина Казакевич Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о преимуществе перед соперницами Наталии Шевченко, которая перешла из лыжных гонок. 

В спринте на летнем чемпионате России Казакевич стала четвертой, Шевченко – 23-й.

«Что касается работы ногами, то на тренировках она сильнее тех девочек, которые пришли к нам в команду совсем недавно, потому что у нее очень хорошая физическая и функциональная подготовка.

Она тренировалась в группе Юрия Викторовича Бородавко, а кто тренируется с ним, точно не имеет проблем ни с техникой, ни с функциональной подготовкой. В этом плане она, конечно, имеет преимущество перед другими девочками», – сказала Казакевич. 

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