Казакевич о Наталии Шевченко: «У нее очень хорошая физическая и функциональная подготовка. В этом она имеет преимущество перед другими»

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о преимуществе перед соперницами Наталии Шевченко, которая перешла из лыжных гонок.

В спринте на летнем чемпионате России Казакевич стала четвертой, Шевченко – 23-й.

«Что касается работы ногами, то на тренировках она сильнее тех девочек, которые пришли к нам в команду совсем недавно, потому что у нее очень хорошая физическая и функциональная подготовка.

Она тренировалась в группе Юрия Викторовича Бородавко, а кто тренируется с ним, точно не имеет проблем ни с техникой, ни с функциональной подготовкой. В этом плане она, конечно, имеет преимущество перед другими девочками», – сказала Казакевич.