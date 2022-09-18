Антон Бабиков: «Разочарован последним выстрелом. По энергии было тяжеловато с первого круга, не хватило концентрации на стойке»

Теги сборная России чемпионат России по летнему биатлону Антон Бабиков Максим Цветков Вячеслав Малеев Роман Еремин Кубок Содружества Биатлон

Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (5-е место). 

«Разочарован, конечно, последним выстрелом. Сегодня по энергии было тяжеловато с первого круга. Поэтому не хватило энергии на концентрацию на стойке.

Но все равно получилась хорошая борьба. Я очень рад, что и ребята поменялись – Вячеслав Малеев из нашей команды подтянулся, и Максим Цветков себя реализовал. Была интересная борьба – сейчас это главное. Не следил за тем, как стреляли ребята. Допустил свои ошибки, я не безгрешен, иногда не справляюсь. Ничего, исправлю.

К сожалению, из-за того, что затянул последний выстрел, вышел седьмым на последний круг. Получилось, что догонял ребят. Если бы я был на более удобной позиции, начал бы финиш с горного участка. Может, смог бы чуть-чуть раньше себя реализовать.

А так – когда натянул на центральном подъеме, вышел на второе место, но не смог оторваться, понял, что если сяду на спуск, они меня просто все съедят и не оставят шансов. Поэтому я перестроился за Смольским, но там уже была тактическая борьба, кто кого как обкатит.

Еремина все знают как очень хорошего бегунка, вчера он тоже очень хорошо начинал с лежки. Меня это не удивляет. Ребята должны, может, не так стабильно, но реализовывать потенциал, у них он есть, чтобы бороться. Роман сегодня это доказал, молодец.

На чемпионате России будет борьба. Там ожидается много ребят, которые сюда почему-то не приехали. Думаю, они тоже уже изголодались по стартам, хотят стартовать и показать нам зубы. Поборемся, посмотрим.

6 дней до ЧР – это, можно сказать, ничего. Нужно немножко здесь откатиться после старта, провести легкую восстановительную работу, а потом уже переезд. Ни о какой серьезной работе речи не идет», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Кубок Содружества. Цветков победил в масс-старте, Смольский – 2-й, Еремин – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 9-й

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