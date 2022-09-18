Антон Бабиков: «Разочарован последним выстрелом. По энергии было тяжеловато с первого круга, не хватило концентрации на стойке»

прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (5-е место).

«Разочарован, конечно, последним выстрелом. Сегодня по энергии было тяжеловато с первого круга. Поэтому не хватило энергии на концентрацию на стойке.

Но все равно получилась хорошая борьба. Я очень рад, что и ребята поменялись – из нашей команды подтянулся, и себя реализовал. Была интересная борьба – сейчас это главное. Не следил за тем, как стреляли ребята. Допустил свои ошибки, я не безгрешен, иногда не справляюсь. Ничего, исправлю.

К сожалению, из-за того, что затянул последний выстрел, вышел седьмым на последний круг. Получилось, что догонял ребят. Если бы я был на более удобной позиции, начал бы финиш с горного участка. Может, смог бы чуть-чуть раньше себя реализовать.

А так – когда натянул на центральном подъеме, вышел на второе место, но не смог оторваться, понял, что если сяду на спуск, они меня просто все съедят и не оставят шансов. Поэтому я перестроился за Смольским, но там уже была тактическая борьба, кто кого как обкатит.

Еремина все знают как очень хорошего бегунка, вчера он тоже очень хорошо начинал с лежки. Меня это не удивляет. Ребята должны, может, не так стабильно, но реализовывать потенциал, у них он есть, чтобы бороться. Роман сегодня это доказал, молодец.

На чемпионате России будет борьба. Там ожидается много ребят, которые сюда почему-то не приехали. Думаю, они тоже уже изголодались по стартам, хотят стартовать и показать нам зубы. Поборемся, посмотрим.

6 дней до ЧР – это, можно сказать, ничего. Нужно немножко здесь откатиться после старта, провести легкую восстановительную работу, а потом уже переезд. Ни о какой серьезной работе речи не идет», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Кубок Содружества. Цветков победил в масс-старте, Смольский – 2-й, Еремин – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 9-й