Виктория Сливко: «Не умею бегать на лыжероллерах. Если посмотреть мои летние результаты прошлых лет – всегда получается не очень»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Причина моей невысокой скорости на этих соревнованиях в том, что, во-первых, я не умею бегать на лыжероллерах. Если посмотреть мои летние результаты прошлых лет, то всегда получается не очень.

Во-вторых, я выполняю сейчас хорошую нагрузку, и мы с тренером не сбавляли к этим соревнованиям, поэтому на загрузе бежать сейчас тяжело. Я это понимаю, но думаю, что зимой все будет хорошо.

Я довольна концовкой этих соревнований. Так же, как и в Сочи, у меня получилось в цветочки заехать. Последний круг был очень напряженным. Я чувствовала, как Иринка Казакевич ко мне приближается, поэтому рада, что осталась в цветах.

Ветровые условия были сложными только в гонке преследования, а в спринте и сегодня ветер не мешал. Можно было отработать и на ноль, но немного не повезло, не прошел габарит на лежке. Я понимала, что все будут мазать очень мало и будет упорная борьба на трассе.

С Андреем Викторовичем Падиным мы постоянно на связи. Я ему сообщаю о своем состоянии и самочувствии, а он его контролирует. На чемпионате России планирую бежать всю программу, если позволит состояние здоровья», – сказала Сливко.