Александр Логинов: «Только начал тренировочный процесс в полном объеме, поэтому сейчас о соревнованиях не может идти речи»

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Двукратный призер Олимпийских игр Александр Логинов рассказал, что приступил к полноценному тренировочному процессу после болезни. 

«Только начал тренировочный процесс в полном объеме, поэтому сейчас о какой-то соревновательной практике не может идти речи. Делаю объемные тренировки и силовые работы.

Привожу себя в норму. Главное, чтобы не усугубилось опять мое здоровье. Сейчас могу сказать, что полностью здоров. Но прошло всего две недели после того, как я пролежал неделю с температурой и сильным кашлем», – сказал Логинов.

Также биатлонист ответил на вопрос,  есть ли шансы увидеть его на летнем чемпионате России в Чайковском.    «Уверен, что нет. Я только-только приступил к нормальному тренировочному процессу.

Целенаправленно подвестись к Чайковскому нет ни времени, ни возможности. Сейчас надо готовиться к зимнему сезону и не форсировать подготовку», – сказал Логинов.

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