Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах. Участие в чемпионате России – под вопросом

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит этап Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

Об этом сообщил тренер спортсмена Сергей Башкиров. Соревнования пройдут 15-18 сентября.

«Александр продолжает восстановление. С 1 сентября приступил к полноценным тренировкам в таком оттягивающем режиме, втягивается в работу. Думаю, к зиме будет готов.

Пока состояние не позволяет ему выступать. Для того, чтобы сохранить его на сезон, было принято решение пропустить этот этап. Поездка в Чайковский на чемпионат России (24-27 сентября) пока тоже под вопросом», – заявил Башкиров.