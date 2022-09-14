Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах. Участие в чемпионате России – под вопросом

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит этап Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

Об этом сообщил тренер спортсмена Сергей Башкиров. Соревнования пройдут 15-18 сентября.

«Александр продолжает восстановление. С 1 сентября приступил к полноценным тренировкам в таком оттягивающем режиме, втягивается в работу. Думаю, к зиме будет готов.

Пока состояние не позволяет ему выступать. Для того, чтобы сохранить его на сезон, было принято решение пропустить этот этап. Поездка в Чайковский на чемпионат России (24-27 сентября) пока тоже под вопросом», – заявил Башкиров.

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