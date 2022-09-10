Башкиров о самоподготовке: «Когда спортсмен тренируется один, достаточно сложно оценить свое состояние. Нужен взгляд со стороны»

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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров поделился мнением о том, нужны ли Александру Логинову тренировки в группе. 

– Как вы относитесь к разговорам «Ну, что там Логинова тренировать? Он настолько опытный, сам может все себе написать, опять же, если захочет – будет тренироваться, не захочет – не будет»? Дилетантские разговоры?

– В каждой шутке есть доля шутки. Спортсменов, которые могут показывать результаты, немного. Способных, одаренных – чуть побольше. Но в любом случае спортсмену, даже если он тренируется один и очень хорошо себя чувствует, нужен взгляд со стороны. 

Спортсмену, когда он тренируется один, достаточно сложно оценить свое состояние. Сложно оценить и какие-то технические моменты.

То, что ребята тренируются в группе, все равно создает определенную конкуренцию, когда они стараются проявить свои лучшие качества, – сказал Башкиров. 

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