Гараничев о неудачах на Кубке мира: «Я не держался за место в основном составе. Предлагал тренерам отправить меня на Кубок IBU»

Бронзовый призер Сочи-2014 по биатлону поделился мыслями о причинах неудач в прошлом сезоне.

– Вы сказали, что критику, но не оскорбления, воспринимаете нормально. В начале прошлого сезона результатов у вас действительно не было. Сейчас понятно, в чем была причина?

– До сих пор не могу понять. Летняя подготовка вроде бы проходила по плану, но когда я выходил на хорошую форму, организм давал какие-то сбои. При этом показатели были хорошие. На сборе перед летним чемпионатом России набрал отличные кондиции, но на буквально на пару дней поднималась температура и форма падала. То же самое было и на горном сборе в Обертиллахе. На пару дней поднималась температура, меня знобило, а потом всё хорошо. А все ПЦР-тесты были отрицательными. Естественно, скорость и мощность были не те.

Я подозреваю, что все это последствия мононуклеоза, который я подхватил во время летней подготовки к сезону-2017/2018. Помню, на одной из контрольных тренировок я просто остановился на трассе, чтобы сознание не потерять. Тогда мне долго не могли поставить диагноз, но в итоге специалисты-иммунологи выявили заболевание.

Я тогда долго восстанавливался, а врачи предупредили, что проблемы со здоровьем могут возникать совершенно неожиданно. Помню, какая слабость у меня была тогда. Меня всегда удивляло, когда спортсмены говорили про мононуклеоз, а потом как ни в чем не бывало выступали на соревнованиях. Но у каждого свои особенности организма.

– Зачем в таком состоянии вообще было выходить на гонки Кубка мира?

– Так я и не держался за место в основном составе! Предлагал тренерам отправить меня на Кубок IBU, чтобы там попытаться разбежаться и проверить состояние. Но там были какие-то сложности с вызовом запасных спортсменов. Так что я вышел на старт Кубка мира, но не мог бежать так быстро, как могу. Организм словно упирался в какую-то стену, преодолеть которую не мог. То есть я был готов, но все движения были замедленными.

– Когда поняли, что мечта об Олимпиаде в Пекине уже не сбудется?

– Когда меня отправили на . Меня хватало только на два круга, а на последнем мышцы просто не хотели работать. Организм не хотел перепрыгивать через этот барьер. Вот тогда я понял, что о поездке в Пекин можно уже не мечтать.

– Сложно было принять этот факт?

– Да. Мне помогли справиться с этим самые близкие люди. Головой о стену я не бился, но переживал. Ведь летом все было хорошо, хоть и с небольшими оговорками. А в итоге вся проделанная работа оказалась впустую, поскольку в самый ответственный момент организм подвел. Это жизнь, это спорт, это стечение обстоятельств, – сказал Гараничев.