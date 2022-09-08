Евгений Гараничев: «Чувствую, что могу еще выступать на топ-уровне. Шутили с женой, что я закончу и заменю ее в роли домохозяйки»

Бронзовый призер Сочи-2014 по биатлону Евгений Гараничев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я чувствую, что могу еще выступать на топ-уровне. И я хочу показать хорошие результаты зимой.

Особенно с учетом того, что в гонках будут принимать участие все лучшие биатлонисты страны (сборная России отстранена от международных стартов – Sports.ru).

Что-то доказывать? Только самому себе, что не зря остался», – сказал 34-летний спортсмен.

Также он рассказал о планах после завершения карьеры.

«Запасного варианта у меня пока нет. Шутили с женой, что я закончу и заменю ее в роли домохозяйки, а она на работу выйдет.

На самом деле вариант есть работать тренером у себя в регионе, но я пока действующий спортсмен. А в целом – было бы желание, найти варианты можно всегда», – отметил Гараничев.

«Когда жена родила, чуть-чуть опоздал на тренировку – выбежал на балкон и кричал: а-а-а!». Редкое (и очень душевное) интервью Евгения Гараничева