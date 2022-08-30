«Здороваемся с Вирер, но, возможно, наши отношения станут лучше, когда она завершит карьеру». Оберэггер об уходе из сборной Италии в 2018-м

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Патрик Оберэггер рассказал о работе с командой.

До 2018 года специалист тренировал итальянских биатлонисток. Его нынешнее соглашение с Норвегией действует до Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– В Италии я мог бы выбирать между работой в качестве спортивного директора или главного тренера.

– Обеих команд?

– Обеих. Но я посчитал, что еще не сказал своего последнего слова в Норвегии. В Италии есть несколько спортсменов, с которыми я работал раньше и которые показали хороший результат и без меня.

Так что возвращаться назад было бы неправильно. Но самое главное, что мне нравится моя работа здесь, в Норвегии, и я очень ценю доверие со стороны федерации, – сказал Оберэгер.

В 2019 году итальянская биатлонистка Доротея Вирер критиковала Оберэггера за уход из команды. Сам он отмечает, что по-прежнему мало общается со спортсменкой после переезда в Норвегию.

– Мы иногда здороваемся, но, возможно, наши отношения станут более нормальными, когда она завершит карьеру, – сказал Оберэггер, отметив, что считает верным решение продолжить работу со сборной Норвегии.

Вирер – о бывшем тренере Оберэггере: «У нас нет с ним контакта. Он нас обманул»