Владимир Драчев: «У нас все было брошено на международный ринг, а про российские старты мы забывали. Спартакиаду надо сделать обязательной и проводить дальше»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил идею о проведении зимней Всероссийской Спартакиады.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что соревнования могут пройти в 2024 году.

«Следить болельщики, конечно, будут. Все-таки мы привыкли к Кубкам мира, чемпионатам мира, Олимпиадам. Сейчас вряд ли это получится.

Спартакиада нужна больше для развития самого спорта. У нас все было брошено на международный ринг, а про российские старты мы во многом забывали и пренебрегали развитием спортивных баз, лыжных трасс, бассейнов и всего остального.

Нам очень важно было, чтобы выступали хорошо на Олимпийских играх. И сборная команда не выступала на чемпионатах России во многих видах спорта. Сборные команды ездили отдельно сами по себе, а многие виды спорта в России были сами по себе. Есть они – и слава богу. А в Спартакиаде будут в первую очередь задействованы регионы.

Нынешняя ситуация хороша для российского спорта тем, что сборная команда страны не будет являться главной прерогативой. Важным будет не развитие сборной, а развитие регионов, федераций в регионах, инфраструктуры в регионах. И в Чите, и в Хабаровске. В дальних регионах много желающих заниматься спортом, но возможности нет, потому что все находится до Урала», – отметил Драчев.

«Раньше через Спартакиады оценивали состояние видов спорта. Она была раз в четыре года, как Олимпийские игры. Спартакиаду надо сделать обязательной и проводить дальше. Не только тогда, когда у нас такие времена.

К этим Спартакиадам раньше готовились. Я помню, и сборы проводили и экипировку готовили. Каждый регион готовился серьезнейшим образом к Спартакиаде СССР. Она была ничуть не слабее каких-то чемпионатов мира», – добавил бывший глава СБР.

Олег Матыцин: «Зимняя Спартакида может пройти в 2024 году. Участие представителей стран БРИКС и ШОС не рассматривается»