Анна Сола: «Мы, спортсмены, не сделали ничего плохого. Огорчена, что нас отстранили, но есть понимание, для чего это сделано»

Биатлонистка Анна Сола высказалась об отстранении белорусских спортсменов от международных стартов.
– В грядущем сезоне белорусов, скорее всего, не будет на этапах КМ. Как относитесь к этому?
– Мы, спортсмены, не сделали ничего плохого. Огорчена, что нас отстранили, но есть понимание, для чего это сделано.
– Многие могут потерять лучшие годы, кондиции.
– Ну, это не самое страшное, что может произойти.
– Недопуск на Кубок мира бьет по мотивации?
– Я нашла себе мотивацию на следующий год. Но очень надеюсь, что на Олимпиаде в 2026 году у меня будет шанс представлять Беларусь.
– И в чем заключается эта мотивация?
– О ней расскажу в декабре, – сказала Сола в интервью блогу «Отражение».