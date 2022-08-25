Анна Сола: «Мы, спортсмены, не сделали ничего плохого. Огорчена, что нас отстранили, но есть понимание, для чего это сделано»

Биатлонистка Анна Сола высказалась об отстранении белорусских спортсменов от международных стартов.

– В грядущем сезоне белорусов, скорее всего, не будет на этапах КМ. Как относитесь к этому?

– Мы, спортсмены, не сделали ничего плохого. Огорчена, что нас отстранили, но есть понимание, для чего это сделано.

– Многие могут потерять лучшие годы, кондиции.

– Ну, это не самое страшное, что может произойти.

– Недопуск на мира бьет по мотивации?

– Я нашла себе мотивацию на следующий год. Но очень надеюсь, что на в 2026 году у меня будет шанс представлять Беларусь.

– И в чем заключается эта мотивация?

– О ней расскажу в декабре, – сказала Сола в интервью блогу «Отражение».