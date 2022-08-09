Истомин о том, будет ли смотреть Кубок мира: «Буду. Обязан анализировать соперников, чтобы быть готовым к возвращению на международную арену»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о подготовке спортсменов к предстоящему зимнему сезону.

– Одна из интриг предстоящего нестандартного сезона – сравнение результатов четырех групп подготовки. Согласны?

– Прекрасно это понимаю, готов к повышенному интересу. Тем более в моем случае. Впервые самостоятельно веду большую группу, если не получится, мое поражение будет в два раза более громким, чем чье-то еще.

В спорте так было всегда. Спортсмены хотят стать лучшими – тренеры тоже к этому стремятся. Без амбиций ничего не добьешься, главное, не переборщить с их реализацией и не сделать хуже подопечным. Интерес к моей работе в такой ситуации – норма. Даже если он чересчур высокий.

– Будете смотреть в сезоне трансляции Кубков мира и IBU?

– Буду. Обязан анализировать соперников, чтобы быть готовым к возвращению на международную арену. И спортсменам это говорю: «Нас допустят, а мы расслабились, что тогда? Не поедем на мира?»

Биатлон не стоит на месте, появляются новинки, изменения в технике, чтобы быть в курсе, надо смотреть топ-соревнования. В России есть те, кто хочет это постигать.

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– Отсутствие международных стартов открывает возможности для экспериментов. Внедряете что-то нестандартное?

– Пока есть смысл говорить об экспериментальных педагогических подходах. В методике стоит быть аккуратным, все-таки имеем дело с живыми спортсменами. Объект эксперимента не должен стать его жертвой.

Если идти на риск, то точечно и с всесторонним анализом. Кардинальные перемены не позволят понять, что сработало, что нет, поэтому основа – та программа, которую мы использовали с Юрием Каминским. Внутри нее есть небольшие изменения.

– Например?

– Даем чуть больше беговой и длинной интервальной работы, – сказал Истомин.

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