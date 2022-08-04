Кубок Содружества в Сочи будет бесплатным для зрителей. Цена на подъемник до лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» составит 333 рубля

Пресс-атташе Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что гонки Кубка Содружества в Сочи можно будет посетить бесплатно, заплатив только за подъемник до арены «Лаура».

Первый этап Кубка Содружества в Сочи пройдет с 23 по 29 августа.

«Появилась информация по проходу зрителей на Кубок Содружества в Сочи.

Соревнования на «Лауре» можно будет посетить бесплатно, а на подъемник в дни гонок будет действовать специальная цена в 333 рубля (обычно 1500).

Удаленно билеты на подъемник будут продаваться на сайте горно-туристического центра «Газпрома», – написал Аверьянов.

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