«Эта история продолжится, пока граждане Евросоюза не начнут задавать неудобные вопросы руководителям своих стран». Васильев об отстранении российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Пока официально наши биатлонисты отстранены от всех международных соревнований, поэтому в грядущем сезоне не будут выступать на этапах Кубка мира. Плюс Союз биатлонистов России (СБР) отстранен от международной деятельности, поэтому о выступлениях на международной арене пока не может быть даже и речи.

Осенью будет конгресс международной федерации (IBU), где будет решаться вопрос по поводу нашей страны и Беларуси. Думаю, что ничего не изменится и будет временное отстранение от всех международных соревнований.

Но в дальнейшем будем смотреть, думаю, что вся эта история продолжится до того момента, пока граждане Европейского союза не начнут задавать неудобные вопросы руководителям своих стран. Пока не заставят их сесть за стол переговоров и договариваться с Россией. После этого все наладится и будет, может быть, даже и в более лучшем формате для нас», – сказал Васильев.

«Трудно что-то загадывать и предполагать. Но мне кажется, что за четыре года все наладится, ситуация нормализуется и наши биатлонисты выступят на Олимпийских играх-2026. Не думаю, что весь мир, а в особенности Европейский союз, будет терпеть такие потери непонятно ради чего. Думаю, что все будет хорошо, но это только мое мнение», – отметил Васильев.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности