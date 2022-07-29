Виталий Норицын: «Резцова не загоняла себя в яму. Она немного изменилась, результаты помогли ей стать такой самоуверенной – в хорошем смысле»

Тренер сборной России по биатлону рассказал об индивидуальной работе с в прошлом сезоне.

«В плане переносимости нагрузок Кристина, действительно, в прошлом сезоне выполнила практически всю предложенную работу без сбоев. И по биохимии, и по субъективным ощущениям по восстановлению ответ организма был хорошим. Проблем не было. Она сама отмечала, что растет каждую тренировку.

Перед летним чемпионатом России в Тюмени я сказал Кристине, что у нее 100% будет одна из лучших скоростей на уровне сборной России. Там она немного психологически не справилась. Но как раз этот момент надо было пережить, и где-то с середины декабря, когда она почувствовала, что может бороться с топами, то расслабилась, начала очень легко ко всему относиться и спокойно выходить на гонки.

Даже если в плане стрельбы у нее были провальные старты, она могла немножко попереживать — но мы анализировали и двигались дальше. Ни в какую яму она себя не загоняла. Она немного изменилась, и как раз результаты помогли ей стать такой самоуверенной — в хорошем смысле», – сказал Норицын.

Резцова + Норицын = лучший тандем в нашем биатлоне. Интервью с тренером, который удаленно (из Болгарии) воспитал лидера сборной