Екатерина Юрлова: «Возвращение на лыжню? Если решу вопросы со здоровьем, почему бы и нет. Но так далеко не загадываю»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт посетила открытую тренировку группы Сергея Башкирова в Токсово и ответила на вопрос о своих дальнейших планах.

«Узнала, что у ребят открытая тренировка, и сразу приехала. Дело в том, что буквально полтора дня назад вернулась домой в Токсово из длительной поездки. Очень рада, что есть такая возможность – увидеть ребят, тренеров.

Возвращение на лыжню? Пока не могу сказать. Если решу вопросы касательно здоровья, почему бы и нет. Но так далеко не загадываю. Желание вернуться есть всегда, в любом состоянии», – сказала Юрлова-Перхт.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?