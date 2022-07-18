Кристина Резцова: «Я такой человек, который всегда ищет лучшее. Настраиваю себя, что когда нас допустят к стартам, надо быть готовой»

Российская биатлонистка Кристина Резцова поучаствовала в открытой тренировке группы Сергея Башкирова в Токсово и высказалась о ситуации с отстранением от международных стартов.

– Тренируюсь сейчас одна, и мне посоревноваться с ребятами очень интересно, в кайф. Спарринг-партнеры нужны, конечно, я сильно отстаю от них, но вижу, что есть куда стремиться.

– Подкалывают они вас?

– Ну, а что делать? Они такие. Ничего, у нас дружеские отношения.

– Слышали, как трибуны кричали: «Покажи мужикам, как надо стрелять!»

– Конечно! Спасибо за поддержку

– В нынешней ситуации без международных стартов есть к чему готовиться?

– Конечно, я такой человек, который всегда ищет лучшее. Настраиваю себя, что когда нас допустят, надо быть готовой, – сказала Резцова.