Александр Тихонов: «Малиновский был лучшим молодым биатлонистом страны»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о гибели биатлониста Игоря Малиновского.

Сегодня стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке. В МЧС России сообщили, что из находившихся на борту не выжил никто.

«Очень жаль. Мои соболезнования родным и близким погибших. Игорь рано закончил с биатлоном, толком не начав свою карьеру.

Он своеобразный парень – показывал такие серьезные результаты и вдруг так быстро закончил. Мне жаль. Он был лучшим молодым биатлонистом страны!» – заявил Тихонов.

Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров, он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, который закончил в апреле этого года.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор