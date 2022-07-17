«Малиновского манило небо, оно его и забрало. Это большая трагедия для меня лично». Губерниев о гибели биатлониста

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями о биатлонисте Игоре Малиновском.

Ранее стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке.

«Я очень любил этого парня. Это большая трагедия для меня лично. Он был очень светлым человек – открытые глаза, красивая улыбка.

Я хотел, чтобы Малиновский стал настоящей звездой биатлона. К сожалению, этого сделать не удалось, хотя как юниор он себя полностью реализовал.

У Игоря были проблемы со здоровьем, из-за которых он ушел из биатлона. Так бывает, когда из юниоров выжимают все соки. Но я думал, что нет худа без добра и он сможет стать отличным летчиком.

Малиновского манило небо, он грезил небом. Игорь много рассказывал, как будет летать. Я так надеялся, что его ждет замечательная карьера пилота. Небо его и забрало, – сказал Губерниев.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор