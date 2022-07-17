Барнашов о гибели Малиновского: «Целеустремленный парень был, но еще больше любил летать. Когда заканчивал летное училище, у него был такой азарт! Очень жаль, что так случилось»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал новость о гибели 25-летнего биатлониста Игоря Малиновского.

Сегодня стало известно, что вертолет под управлением спортсмена разбился на Камчатке. Малиновский, который был пятикратным чемпионом мира среди юниоров, совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации.

«Игорь долгое время был в отпуске, тренировался и выступал здесь. Целеустремленный парень был, но еще больше любил летать, всегда мечтал об этом.

Когда заканчивал в Омское летное училище, у него такое настроение было, такой азарт!

Очень жаль, что так случилось. Хотел как можно больше получить практики, поэтому отправился сразу на Камчатку к отцу», – рассказал Барнашов.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор