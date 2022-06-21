Йоханнес Бо о новой системе начисления очков: «Опасность в том, что фаворит может оторваться с самого начала, а другие откажутся от борьбы за Кубок мира и поставят все на ЧМ»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал изменения в системе начисления очков в Кубке мира.

«Когда на главных стартах очки не начисляются, есть опасность, что спортсмены не будут бороться до конца, как раньше. Всегда были очки, за которые можно было побороться на финише», – сказал Бо.

Норвежец считает недостатком отмену вычетов двух худших гонок.

– Однако очень хорошо, что победитель будет получать намного больше, чем человек, занявший пятое место. Теперь разница между первым и пятым местом составит 45 очков. Раньше это была разница между первым и 25-м местом.

Так что теперь крайне важно выступать хорошо. Доли секунды между первым и пятым/шестым/седьмым местом могут стать разницей между победой или поражением в общем зачете Кубка мира.

– Что вам не нравится в отмене вычетов? Это «принуждает» бежать все гонки?

– «Принуждает», возможно, звучит странно, потому что 99 процентов бегут все гонки по собственной воле. Но когда дело доходит до непредвиденных или крайних вещей, таких как болезнь, смерть, рождение и т. д., спортсмен, который никогда не выигрывал Кубок мира, может столкнуться с трудной дилеммой.

Большая опасность заключается в том, что фаворит может оторваться с самого начала, а другие биатлонисты, занимавшие высокие позиции в тотале, могут отказаться от борьбы за мира и поставить все на чемпионат мира, – отметил Йоханнес.

В биатлоне изменили систему подсчета очков в Кубке мира: чемпионаты мира не будут включаться в общий зачет с сезона-2022/23