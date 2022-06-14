Миронова о публикациях про поход к косметологу: «Некоторые СМИ не проявили уважение. Когда подхожу к пишущим журналистам, отношусь к этому очень настороженно»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала об отношении к СМИ после публикаций о ее походе к косметологу.

Ранее спортсменка выложила в соцсетях фото с обожженным лицом, объяснив это неудачной косметологической процедурой.

– Когда мы коротко с вами пообщались о вашем неудачном походе к косметологу, то вы сказали, что не думали, что эту историю разнесут в СМИ. Вы действительно считали, что выложив те фотографии с обожженным лицом, пресса никак не отреагирует?

– Когда делала посты, то я обозначила, что те фотографии, которые будут далее – это только для моего аккаунта. Но некоторые СМИ не проявили уважение к моим словам и просто сделали это.

Я понимаю, когда люди общаются с человеком, с которым это произошло, и они пишут интервью на этот счет. Я не давала никаких комментариев некоторым СМИ, но тем не менее они это сделали. Наверное, это не очень профессионально, чтобы от себя что-то писать.

– Вас возмутила подача или сам факт таких статей?

– На самом деле я особо не читала. У меня брали интервью в формате звуковых сообщений, и я сказала, что не хочу это комментировать, что не хочу, чтобы это куда-то выносили, – ответила Миронова.

«Когда я подхожу к пишущим журналистам, то отношусь к этому очень настороженно, потому что несколько раз мои слова переворачивали. Из-за этого выходил другой смысл и появлялись очень яркие заголовки на этот счет.

Просто это вижу и понимаю, что говорила по-другому, и смысл был другой. Я, конечно, подхожу, но часто говорю: «Ребят, я не хочу с вами общаться, потому что вы можете передать информацию не так, как я ее донесла», – добавила биатлонистка.