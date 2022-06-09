Владимир Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта.

«Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», – говорится в перечне поручений президента России, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На исполнение требования отведен срок до 30 декабря 2022.

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.