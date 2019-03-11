Тихонов, Касперович, Медведцева и другие специалисты призвали Драчева покинуть пост президента Союза биатлонистов России

Представители российского биатлона обратились с письмом к президенту Союза биатлонистов России ( ) Владимиру Драчеву с призывом покинуть пост.

В качестве причин такого предложения подписавшие называют проблемы с финансированием СБР, невосстановленный статус федерации, а также кадровые и административные ошибки.

«По нашему мнению, доверия биатлонной семьи вы не оправдали! За два года, в течение которых вы возглавляете СБР, не только не были выполнены обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчетно-выборной конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых вы избирались на высокий пост.

Эти проблемы настроили против вас значительную часть биатлонной семьи и создают нездоровую, нерабочую атмосферу в российском биатлоне. Мы признаем за вами добрые желания и благие намерения в отношении биатлона России, но, вместе с тем, констатируем совершенно очевидный факт: реализовать их вы не в состоянии, в частности, потому что даже внутри правления СБР появились принципиальные разногласия, которые не позволяют руководству СБР эффективно работать.

Складывается впечатление, что правлению СБР коллективно приходится решать оперативные вопросы, которые в другие времена решал лично президент.

Ваша напряженная работа в , а также отсутствие нужных на данном этапе реконструкции биатлонного хозяйства России навыков административного управления и коммуникации, не позволяют вам в полной мере выполнять функции президента СБР.

Решившись на такой шаг, вы не только не утратите авторитета в биатлонной семье, но, напротив, укрепите его. Оставив пост президента СБР, вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона», – говорится в письме.

Письмо подписали победители Олимпийских игр Александр Тихонов, Анатолий Алябьев, Виктор Маматов, Владимир Барнашов, Дмитрий Васильев, Юрий Кашкаров, Владимир Аликин, Валерий Медведцев, , заслуженные тренеры России Александр Касперович, Виктор Юрлов, , Геннадий Раменский, Владимир Путров, Геннадий Челюканов, а также главы и тренеры региональных федераций.

По словам комментатора Дмитрий Губерниева, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий не подписывала письмо, хотя ее фамилия значится в списке подписавших.