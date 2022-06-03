Дальмайер представила свой фильм о восхождении на Монблан на кинофестивале в Баварии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер представила свой фильм о восхождении на Монблан.

Картина под названием «Объединенные вершиной – от биатлона к экстремальному скалолазанию» была показана на кинофестивале в Баварии (Bayerisches Outdoor Filmfestival). Дальмайер пригласили туда в качестве почетного гостя.

В фильме рассказывается о том, как Дальмайер в группе с другими альпинистами преодолевает один из редких горных маршрутов во французских Альпах.

«До сих пор мне приходилось видеть это с другой стороны, и я часто бывала там (на фестивале) как зритель. Сейчас мне особенно любопытно, как это воспримет мое ближайшее окружение.

Надеюсь, люди подумают, что это здорово. Я сделала это для себя. Считаю это самой важной и лучшей мотивацией», – сказала бывшая биатлонистка в интервью Muenchen.tv.

Дальмайер 28 лет. Спортивную карьеру она завершила в 2019 году, а в дальнейшем занималась альпинизмом.

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