Елена Зубрилова: «Алимбековой не дали побороться за Кубок мира. Если бы у нее была возможность, она бы боролась до последнего»

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Старший тренер сборной Беларуси Елена Зубрилова поделилась ожиданиями от предстоящего сезона, а также оценила перспективы Динары Алимбековой.

– Что вы ждете от следующего сезона?

– Ситуация непростая. Если нас и дальше будут отстранять от международных соревнований, планируем проведение вместе с РФ международных стартов – Кубок Содружества. Как для взрослых спортсменов, так и для ребят юниорского возраста.

Будем делать эти старты открытыми, чтобы была возможность приглашать другие страны. Таким образом, планируем удержать уровень спортсменов, чтобы у них был стимул дальше тренироваться, совершенствоваться и достигать высоких результатов.

В любой момент ограничения могут быть сняты, и они должны будут не просто вернуться, а достойно защищать честь своей страны.

– Сложно будет привлечь на эти старты спортсменов из других стран?

– Думаю, пока это будет сложно в связи с тем, что международные соревнования для большинства спортсменов имеют больший приоритет. Кубок Содружества – новое соревнование, но в будущем привлекать атлетов из других стран будет значительно проще.

– Как искать мотивацию на Кубке Содружества Динаре Алимбековой, которая стремится быть первой в мире?

– Динара – спортсменка высокого уровня, и она прекрасно понимает сложность данной ситуации. Надеюсь, она продолжит свою спортивную карьеру.

Если она будет работать, если будет выходить на старты и бороться до последнего метра, то составит достойную партию элитным спортсменам из России. Думаю, борьба будет интересная, и тогда их результаты не должны упасть.

– На ваш взгляд, у нее остается потенциал, чтобы в будущем выиграть Кубок мира?

– У Динары есть все основания стать обладательницей Хрустального глобуса. Вопрос в том, что в этом сезоне ей не дали возможность побороться. Уверена, что будь у нее эта возможность, она бы до последнего боролась на каждой дистанции, – сказала Зубрилова. 

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