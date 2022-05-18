Губерниев о словах Майгурова про отказ от дебатов с Нуждовым: «Дебаты – это не шоу. Виктор Викторович либо не понимает, либо лукавит, либо чего-то испугался»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова главы Союза биатлонистов России (СБР) про отказ от дебатов с .

Майгуров и Нуждов будут участвовать в выборах президента в июне.

«В шоу не участвую. Все видят мою работу, еще доказывать кому-то что-то не вижу необходимости», – заявил действующий глава организации.

«Это очень странно, потому что дебаты – это не шоу. Дебаты – это выступление кандидата с предвыборной программой, на это отводится определенное время. Затем кандидаты отвечают на вопросы друг друга, а потом – на вопросы ведущего. Это классическая схема дебатов, можно определить время, есть секунданты. Это очень серьезная история.

Мне кажется, что Виктор Викторович либо не понимает, либо лукавит, либо просто чего-то испугался. Если бы мне нужно было пригласить Майгурова на шоу, я, безусловно, пригласил бы его на шоу. Но в данный момент я не веду шоу-программу. Может быть, только «У нас выигрывают» на канале НТВ, но там я просто как специально приглашенный ведущий. Когда у меня будет большое шоу, тогда приглашу Майгурова туда. А пока приглашал его на дебаты, и он отказался», – сказал Губерниев.