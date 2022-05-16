Алексей Нуждов: «Я выиграю выборы главы СБР, раз пошел на них»

Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов считает, что выиграет выборы президента СБР.

Помимо Нуждова, на эту должность претендует действующий глава СБР Виктор Майгуров.

«Что не нравится в российском биатлоне? Многое. Нужно вернуть открытость бюджета. Также президенту СБР нужно заниматься региональными проблемами, сейчас есть перекос в сторону сборной России, а регионам не хватает внимания.

Моя позиция, как она была, ее озвучили практикующие тренеры, была их просьба – организовать выборы раньше, но решение не прошло. Выборы будем проводить по старому уставу.

Ну, я выборы выиграю, наверное. У меня такое мнение – я выиграю, раз пошел. Жизнь покажет, кто победит», – сказал Нуждов.