Составы группы Шашилова и команды юниорок будут сокращены до 8 человек по итогам летних сборов

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Состав тренировочной группы женской сборной России под руководством Михаила Шашилова будет сокращен до 8 человек тренерским решением по итогам летних сборов.

Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России. 

Также до 8 человек будет сокращен состав команды юниорок. 

В группу Михаила Шашилова вошли Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (Мекрюкова), Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Алина Кудисова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова. Резерв – Анастасия Батманова и Тамара Дербушева.  

В группе юниорок – Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Анастасия Зырянова, Амина Иванова, Виктория Метеля, Юлия Шеллер, Влада Шишкина. Резерв – Маргарита Болдырева, Ксения Караман, Анастасия Зенова и Екатерина Копорулина.

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