Составы группы Шашилова и команды юниорок будут сокращены до 8 человек по итогам летних сборов

Состав тренировочной группы женской сборной России под руководством Михаила Шашилова будет сокращен до 8 человек тренерским решением по итогам летних сборов.

Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Также до 8 человек будет сокращен состав команды юниорок.

В группу вошли , , Наталия Шевченко (Мекрюкова), Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Алина Кудисова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова. Резерв – Анастасия Батманова и .

В группе юниорок – Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Анастасия Зырянова, , Виктория Метеля, Юлия Шеллер, Влада Шишкина. Резерв – Маргарита Болдырева, Ксения Караман, Анастасия Зенова и Екатерина Копорулина.