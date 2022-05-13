«Газпром» продлит контракт с Союзом биатлонистов России (Metaratings)

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Cоюз биатлонистов России (СБР) на следующей неделе продлит соглашение с генеральным спонсором – компанией «Газпром», сообщает Metatatings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Газпром» поддерживает федерацию уже более 15 лет. Компания не рассматривала возможность отказа от поддержки российского биатлона.

Ежегодно «Газпром» выделяет СБР не менее 50 миллионов рублей. 

Поддержка будет продолжена в полном объеме вне зависимости от исхода выборов президента СБР 23 июня. Также возможно расширение сотрудничества компании и федерации. 

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