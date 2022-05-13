«Газпром» продлит контракт с Союзом биатлонистов России (Metaratings)

Cоюз биатлонистов России ( ) на следующей неделе продлит соглашение с генеральным спонсором – компанией «Газпром», сообщает Metatatings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Газпром» поддерживает федерацию уже более 15 лет. Компания не рассматривала возможность отказа от поддержки российского биатлона.

Ежегодно «Газпром» выделяет СБР не менее 50 миллионов рублей.

Поддержка будет продолжена в полном объеме вне зависимости от исхода выборов президента СБР 23 июня. Также возможно расширение сотрудничества компании и федерации.