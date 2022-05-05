Анфиса Резцова: «Шашилов за два года ничего не сделал. Ноль результата! Даже наоборот – разрушил все в женском биатлоне»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о продолжении работы тренера Михаила Шашилова в женской сборной России. 

«Оставят ли Шашилова? Я бы его не оставила. Он за два года ничего не сделал! Ноль результата! Даже наоборот – разрушил все в женском биатлоне!

Даже Светлана Миронова, хорошая бегунья, ничего не показала на Олимпиаде. Она не бежала и не стреляла. Так не бывает – это же его родная воспитанница.

Мой вариант – Виталий Норицын. Он неплохо подготовил Кристину (Резцову) к Олимпиаде» – сказала Резцова.

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