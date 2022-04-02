Падин о совместных турнирах России и Беларуси: «Эту практику стоит сохранить и после возвращения наших спортсменов на международные старты»

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Тренер сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин поддержал идею о проведении совместных турниров российских и белорусских спортсменов.

На данный момент биатлонисты из обеих стран отстранены от международных соревнований.

«Мы двумя руками поддерживаем проведение совместных соревнований. Я считаю, и в предшествующие годы можно было делать совместный календарь, чтобы наш резерв соревновался на российских стартах и рос там. Мировая обстановка этому поспособствовала. В отсутствие международных стартов имеет большое значение проведение совместных стартов.

Но я считаю, что для Раубичей одного старта маловато. Сегодня там после нового года комфортная, европейская благоприятная погода и нет сильных морозов. Поэтому можно было провести два-три старта.

Белорусским болельщикам эти соревнования очень понравятся, и они будут поддерживать как родных белорусских спортсменов, так и россиян. Эту практику стоит сохранить и после возвращения наших спортсменов на международные старты», – рассказал Падин.

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