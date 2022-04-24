Кристина Резцова о составе сборной: «Искренне верю, что в этот раз меня куда-нибудь возьмут. Хотя, как показывает практика, может, лучше не попадать?»

Российская биатлонистка рассказала о планах на подготовку в межсезонье.

– Что касается сезона, не могу ответить на этот вопрос. У меня пока запланирован только первый сбор на Эльбрусе с 15 мая, а что будет дальше, непонятно. Естественно, все ждем составы, тренеров и так далее.

Но в Ханты-Мансийске мне сказали, что поддержат меня в любом случае – какие мне нужны будут сборы сейчас или в дальнейшем, мне будут готовы помочь.

Поэтому я, в принципе, по этому поводу не переживаю, я какой-то свой план составила на сборы, и Виталий Викторович (Норицын) сказал, что он в любом случае будет со мной работать дальше.

Я распланировала одно, а как это будет в дальнейшем, мы узнаем только тогда, когда скажут составы, тренеров и все остальное.

– Но в состав-то ты попадешь все-таки, я надеюсь. Не то что в прошлом году.

– Я тоже искренне верю, что куда-нибудь меня возьмут в этот раз. Хотя, как показывает практика, может, лучше не попадать?

– Ты будешь работать с Норицыным, что бы ни случилось?

– В общем и целом – пока да, такой план, – сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона».