Анфиса Резцова: «Виролайнен хочет вернуться, но я не знаю, как у нее получится. Ей уже 33. Хотя я и в 36 выступала»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о планах своей дочери Дарьи Виролайнен возобновить спортивную карьеру.

Биатлонистка не соревнуется с сезона-2020/21.

– А как дела у вашей старшей дочери Дарьи Виролайнен, она собирается вернуться в биатлон?

– У нее два месяца назад родился третий пацан. У мамы все девчонки (у Анфисы Резцовой четыре дочери – Sports.ru), а тут – три пацана.

– Как назвали младшего?

– Эрик. В честь деда, отца ее мужа Романа. Они в Финляндии живут. Она хочет вернуться, но я не знаю, как у нее получится. Потому что ей уже 33… Хотя я и в 36 выступала, – рассказала Резцова.