Кристина Резцова: «Когда мне предложили сперва поехать на Кубок IBU и разбежаться, я сказала: «Нет, хочу на Кубок мира! Хочу бороться с сильнейшими»

Российская биатлонистка подвела итоги сезона.

– Могли ли вы еще летом представить, что через несколько месяцев будете лидером сборной, возьмете две медали Олимпиады?

– Конечно, не могла. Я весь год тренировалась одна, у меня вообще не было каких-то прикидок с командами. Я не знала, что из себя представляют девчонки, как я на их уровне буду выглядеть. Когда я приехала летом на чемпионат, поняла, что на роллерах чувствую себя уверенно, но, опять же, лыжная подготовка – это другое. Я не каталась на лыжах так много и не знала, в какой форме нахожусь. Но я точно знала, что уверена в своих силах.

Когда мне предложили сперва поехать на Кубок IBU и разбежаться, я сказала: «Нет, хочу ехать на Кубок мира! Хочу бороться с сильнейшими!». Конечно, я не знала, что будут настолько классные результаты, но искренне в это верила.

– Кажется, за этот сезон вы влюбили в себя всех поклонников биатлона. Заметили, что отношение резко поменялось?

– У нас в стране, не знаю почему, принято так, что если человек показывает хорошие результаты – его любят, если проигрывает, то он сразу очень плохой, и в его сторону летят все нецензурные выражения. Я получала такие сообщения, потому что удавались не все гонки – невозможно, чтобы все получалось, есть человеческий фактор. Можно заболеть или плохо себя чувствовать и показать не самый высокий результат.

Я, наверное, просто более открытый спортсмен, чем остальные, и, если бы другие девчонки, не знаю насчет мальчишек, говорили все то, что они ощущают до или после гонки, возможно, они бы больше притягивали к себе. Думаю, тут все зависит от человеческого фактора.

Большинство людей относятся к нам как к людям, а не как к спортсменам, то есть, если я никогда никому не грублю, почему ко мне должны плохо относиться? Да, у меня что-то не получается, и есть люди, которые против меня в этот момент. Но меня очень заряжают люди, которые болеют за меня, которые постоянно пишут. Я еще больше хочу идти и рассказывать о том, что у меня внутри! Мне приятно делиться с людьми своими успехами и неудачами, – сказала Резцова.