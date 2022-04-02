Владимир Драчев: «У Васильевой был очень высокий потенциал. Когда я руководил биатлоном, мы большие надежды делали на нее»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о завершении карьеры Маргариты Васильевой.

– Кто виноват, что Васильева не добилась большего?

– Не знаю, у нее нужно спрашивать, кто виноват.

– Был ли у нее настоящий потенциал?

– Очень высокий потенциал. У нее были большие функциональные возможности, хорошее стремление к работе. Она очень целенаправленная девушка. Когда я руководил биатлоном, мы очень большие делали надежды на нее.

– Куда в нынешней ситуации идти бывшему биатлонисту сборной России, чтобы заработать?

– У нее большой потенциал может быть в работе. Например, инструктором в спорте или еще каким-нибудь специалистом по физической подготовке. Фитнес у нее хорошо получается. Она может заниматься всем, что связано со здоровым образом жизни. Это и фитнес, и лыжный спорт. Хоть пойти в биатлон тренером работать, – сказал Драчев.