Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру. Ранее она вернулась к соревнованиям после допинговой дисквалификации

Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру в возрасте 30 лет.

Как сообщила ее тренер Людмила Панова, решение принято по личным причинам.

Васильева – чемпионка мира 2018 года по летнему биатлону в смешанной эстафете. Также она побеждала в женской эстафете на этапе Кубка мира-2018/19 в Оберхофе.

В 2019 году биатлонистка была отстранена на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов. Отбыв дисквалификацию, Васильева вернулась к соревнованиям – последний раз она выступала в гонках «Ижевской винтовки» в декабре, где осталась без медалей.

Заработала ли Васильева на телевизор? И почему у Мироновой столько промахов? Итоги летнего чемпионата мира по биатлону

Не забыли Маргариту Васильеву, которая подставила команду с допинг-тестами? Она вернулась спустя 2 года, прорывается через летний ЧМ