Екатерина Юрлова: «Не хочу обижать всех специалистов, с которыми работала, но второй знаковый человек в моей биатлонной карьере – это Пихлер»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о работе с тренером Вольфгангом Пихлером, который работал в женской сборной России с 2011 по 2014 год.

– Я прошла очень много разных школ. И много для себя почерпнула всевозможной информации. Тот же Николай Петрович Лопухов – один из величайших специалистов, которые когда-либо встречались на моем спортивном пути.

– Лопухова считают предельно жестким человеком с точки зрения нагрузок и работы.

– Да. Но именно благодаря его стараниям моё отношение к спорту, к поставленным целям, сильно изменилось в достаточно юном возрасте. Если бы в 18-19 лет не прошла эту школу, мне было бы намного сложнее. Не хочу обижать всех специалистов, с которыми я в разное время работала, но второй знаковый человек в моей биатлонной карьере – это Вольфганг Пихлер.

– Несмотря на то что ваши отношения не очень сложились?

– Я бы даже сказала, очень не сложились, поскольку я выпала из обоймы сборной как раз в его времена. Но Пихлер дал мне колоссальный толчок к саморазвитию. К изучению иностранных языков, к пониманию себя, к тому, чтобы найти свое место в этом мире. Если бы того нашего пересечения не произошло, я бы уже давно не бегала.

– Идеальное сочетание кнута и пряника тоже было у Вольфганга?

– Скорее, у него было много свободы. Он нам дал, такой, европейский стиль работы. Кого-то эта свобода немножко расслабила, кому-то этот стиль не подошел совершенно. Не заставляет тренер работать – ну, так вроде и не нужно. Лучше полежать дома, отдохнуть…

– В вашей жизни случались ситуации, когда очень хотелось обвинить в той или иной неудаче наставника?

– Наверное, нет. Даже когда у нас возник конфликт с Пихлером, я прекрасно понимала, что это и моя проблема тоже. Значит, я как спортсмен была недостаточно умна, недостаточно предвидела ситуацию, не сразу поняла, чем она может обернуться. Я реально не обижалась на Вольфранга, – рассказала Юрлова-Перхт.