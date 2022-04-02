Сливко о четвертом этапе эстафеты: «Видела, что бегут лидеры. Но мы все можем бороться друг с другом, так что никаких проблем – коленки не трясутся»

Российская биатлонистка рассказала о своей готовности к эстафете на чемпионате России, где она побежит четвертый этап.

«План, которого я буду придерживаться – это, конечно же, показать результат, чтобы наша команда была сегодня высоко. Да, я видела, что бегут лидеры, но мы же бежали уже с ними, чего бояться?

Мне кажется, мы все люди и можем бороться друг с другом. Поэтому никаких проблем не вижу, коленки не трясутся точно.

Как повлияла медаль в сингл-миксте? Я ни в коем случае не расслаблялась, потому что нужно все равно еще показывать результат – сегодня эстафета, завтра масс-старт. В масс-старте борьба за Кубок России.

Поэтому, конечно, я не расслабляюсь. Две гонки пройдут, потом можно будет отдыхать», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».