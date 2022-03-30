Станислав Поздняков: «Сегодня в условиях тотальной русофобии многие иностранные тренеры не могут работать в России. Нам надо сконцентрироваться на подготовке своих тренеров»

Глава Олимпийского комитета России ( ) заявил, что важно сконцентрироваться на подготовке тренерских кадров в России.

«Мы говорим об импортозамещении. Сегодня надо вспомнить о тренерском импортозамещении.

Мы много привозили иностранных тренеров в последние годы, и большинство из них работали добросовестно и честно, за что им спасибо. Но сегодня, в условиях тотальной русофобии, многие не могут работать в России.

Нам надо сконцентрироваться на подготовке своих тренеров, чтобы завтра, когда к нам придут и попросят вернуться в международный спорт, мы были готовы», – сказал Поздняков в ходе дискуссии «Право на спорт. Риски и перспективы» на форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве.